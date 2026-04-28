Ветерана татарского движения осудили на шесть лет за посты в соцсетях

Военный суд в Екатеринбурге приговорил 71-летнего ветерана татарского национального движения Фазыла Валиахметова к шести годам лишения свободы, сообщает "Медиазона".

Валиахметова признали виновным по статьям о повторной дискредитации российской армии и оправдании терроризма. Вину подсудимый не признал.

Гособвинение запрашивало для Валиахметова семь лет лишения свободы. Защита Валиахметова просила признать активиста невиновным, прекратить производство по делу и выпустить его на свободу.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты Валиахметова во "ВКонтакте". Изначально его обвиняли в повторной дискредитации российской армии из-за пяти публикаций во "ВКонтакте" в период с декабря 2023 по февраль 2024 года, а также в оправдании терроризма в интернете из-за одного поста.

В июле прошлого года из обвинения исключили несколько публикаций, так как экспертиза не нашла в них признаков дискредитации вооружённых сил.

Правозащитники отмечали, что единственный оставшийся эпизод по статье о дискредитации армии — это пост Валиахметова на татарском языке. В нем, среди прочего, говорилось: "На земном шаре происходит глобализация, границы практически стираются (например, в Европе). Живи там, где хочешь, покупай землю, дом, открывай свое дело и т.д. Все-таки для этого не нужно захватывать ни одну страну, создавать новые границы <…>, разрушая города, убивая десятки тысяч людей".

По статье об оправдании терроризма Валиахметову вменили публикацию ссылки на обращение легиона "Свобода России", который признан в России террористической организацией.

Валиахметова отправили в СИЗО в декабре 2024 года, несмотря на гипертоническую болезнь третьей степени. Это заболевание, препятствующее содержанию под стражей. В июне 2025 года проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Валиахметова политическим заключенным.

Фазыл Валиахметов — ветеран татарского национального движения, участник политической голодовки 1991 года в поддержку суверенитета Татарстана. В апреле 2018 года Валиахметову вручили благодарность президента Татарстана как руководителю благотворительного фонда, посвященного памяти татарского историка Хади Атласи, репрессированного в 1930-е годы.