Бывший офицер спецназа КГБ СССР "Альфа" Александр Плюснин умер на 73-м году жизни, сообщила ассоциация ветеранов подразделения. В сообщении утверждается, что Плюснин был тем советским солдатом, что убил президента Афганистана Хафизуллу Амина в 1979 года. С операции по его убийству началась война в Афганистане.

Плюснин — боевой пловец, служил по призыву на Каспийской флотилии, после демобилизации работал сварщиком. Был принят на службу в Девятое управление КГБ, занимающееся охранами первых лиц государства, оттуда переведён в "Альфу". Служил на Кубе, через год был включён в состав специальной группы "Гром", подготовленной для атаки на президентский дворец в Кабуле.

27 декабря 1979 года "Гром" атаковал президентский дворец. Плюснин, согласно собственным воспоминаниям, метнул гранату в комнату, где находились Амин, его жена и дети и советская медсестра из группы лечивших его врачей. Граната, как утверждается, убила президента и ранила членов его семьи. Амин был опознан и после этого похоронен завёрнутым в ковёр неподалёку от дворца, место его захоронения неизвестно.

За операцию Плюснин был представлен к званию Героя Советского Союза, но награды не получил. Был награждён орденом Красного Знамени. Готовил боевых пловцов. В 1982 году был списан в звании старшего лейтенанта, после чего вновь работал сварщиком.

В афганской войне, начавшейся с операции по убийству президента, приняли участие 620 тысяч советских солдат и офицеров. До 30 тысяч из них погибли. Общее число погибших, преимущественно среди мирного населения, оценивается от 600 тысяч до двух миллионов человек, 7,5 миллионов стали беженцами.