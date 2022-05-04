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Патриарх Кирилл рассказал папе Франциску про подлётное время ракет НАТО

Освящение российской космической ракеты, архив

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл в марте рассказал главе РКЦ папе Франциску про подлётное время ракет НАТО до Москвы и Санкт-Петербурга. По его словам, "Россия не может допустить, чтобы подлётное время до Москвы сократилось до нескольких минут". Слова иерарха приводит сайт Отдела внешнецерковных связей Московского патриархата. Ранее Франциск рассказал в интервью, что напомнил Кириллу, что тот не является чиновником.

Беседа состоялась 16 марта. В отчёте Патриархии говорится, что Кирилл решил поделиться с Франциском "своим видением непростой ситуации" вокруг войны в Украине. Пересказ видения Кирилла полностью дублирует основные тезисы Кремля по этому вопросу.

Кирилл рассказал папе про смену власти в Украине в результате Майдана в 2014 году и про пожар в Доме профсоюзов в Одессе, где погибли 42 человека. "Этот ужасающий урок Одессы повлиял на решение жителей юго-востока Украины защищать свои права", — заявил Кирилл, после чего рассказал Франциску, что НАТО обещало России не продвигаться на восток (никаких соглашений об этом подписано не было, европейские политики отрицают, что такое обещание когда-либо давалось).

В результате, говорит Кирилл, "в состав НАТО вошли даже бывшие советские балтийские республики". Это, сказал он, привело к тому, что границы НАТО проходят в 130 километрах от Санкт-Петербурга. "Подлётное время ракет составляет всего несколько минут, — цитирует Патриархия Кирилла. — В случае, если в НАТО была бы принята Украина, то и подлётное время до Москвы также составило бы несколько минут. Россия никак не могла и не может этого допустить".

Согласно сообщению Патриархии, Кирилл заявил, что изложенная им ситуация связана для него с большой болью, потому что по обе стороны противостояния находится "его паства". Он предложил Франциску "абстрагироваться от геополитической составляющей" и поставить вопрос, как церкви могут помочь мира и справедливости.

Папа Франциск воспринял эти слова Кирилла как оправдание войны, следует из его интервью Coriera della Sera. По его словам, он ответил патриарху, что ничего не понимает в геополитике, но церковные лидеры должны говорить языком Иисуса, а не государственных служащих.

  • Патриарх Кирилл критикуется частью духовенства и прихожан за позицию по войне России с Украиной. Предстоятель Церкви не высказывался в пользу войны, но повторяет многие тезисы Кремля о событиях в Украине. Часть украинского священства и прихожан из-за этого требует отделения от Русской православной церкви или церковного суда над Кириллом. Агентство AFP сообщило, что он может попасть в санкционный список ЕС.

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