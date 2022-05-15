Видео: "Азовсталь" обстреливают зажигательными снарядами

Российские войска обстреливают территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе зажигательными снарядами. Это следует из опубликованного в воскресенье в соцсетях видео. Когда оно было снято, неясно. Видео распространяют как российские, так и украинские источники.

По оценке Руслана Левиева из группы Conflict Intelligence Team, речь идёт не о фосфорных боеприпасах, а о термитном оружии.

Неизбирательное зажигательное оружие запрещено применять согласно Конвенции ООН о конкретных видах обычного оружия - на тех территориях, где может находиться гражданское население. "Азовсталь" находится в черте города. С территории завода была проведена эвакуация мирных жителей, однако представители ООН заявляли, что не могут уверенно подтвердить, что там не осталось гражданских лиц.

Официальных комментариев российской стороны в связи с обстрелом нет.

Завод "Азовсталь" - последний оплот обороны украинских войск в Мариуполе после того, как большая часть территории города перешла под контроль российских военных. Украина добивается эвакуации своих военнослужащих с завода, предлагая, в частности, отправить их в третью страну, где они могли бы оставаться до конца войны. С предложением обеспечить такую эвакуацию в частности выступала Турция. Россия настаивает на том, чтобы украинские военные сдались в плен. Сейчас идут переговоры об эвакуации по крайней мере тяжело раненых - в обмен на российских пленных.

Украинская группа Kalush Orchestra, одержавшая победу на конкурсе "Евровидение" в Италии, накануне после своего выступления в прямом эфире обратилась с призывом "спасти Мариуполь", "спасти "Азовсталь"". Как в российских, так и в украинских источниках в воскресенье после этого появились фото снарядов, которыми, как утверждается, обстреливают "Азовсталь", на которых нанесены надписи c призывами "спасти Мариуполь".