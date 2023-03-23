Видеосервисы в России за год потеряли половину контента западных студий

Количество фильмов и сериалов крупнейших западных киностудий в ведущих российских онлайн-кинотеатрах за год сократилось в полтора-два раза. Соответствующие подсчеты по просьбе РБК провело информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.
Наибольшее падение объема голливудского контента зафиксировано у "Кинопоиска". За год оно сократилось в два раза: с почти 2 тысяч единиц до чуть менее одной тысячи. Чуть менее половины фильмов и сериалов голливудских студий также потерял Wink. Если в марте 2022 года на этой платформе было две тысячи 300 таких проектов, то сейчас их осталось порядка одной тысячи двухсот.
Из изученных TelecomDaily онлайн-кинотеатров меньше всего уход западных киностудий сказался на Okko: количество голливудского контента на этой платформе сократилось на треть, примерно с трех тысяч единиц до двух тысяч.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину основные голливудские кинопроизводители – Warner Bros., Universal, Paramount, Disney и Sony – приостановили прокат и лицензирование своей продукции в России, некоторые из них потом окончательно ушли с российского рынка.
- С начала войны в России закрылся 41% кинозалов, а выручка кинотеатров упала более чем на 80%. Число посетителей кинотеатров в том числе сократилось из-за мобилизации и связанным с ней увеличением числа покидающих Россию. Российские предприниматели просили власти выделить субсидии для кинотеатров или разрешить показывать пиратские фильмы, но им отказали. Некоторые нашли лазейки в законодательстве и показывали пиратские копии фильмов под видом "киноклубов".
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