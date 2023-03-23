Видеосервисы в России за год потеряли половину контента западных студий



Количество фильмов и сериалов крупнейших западных киностудий в ведущих российских онлайн-кинотеатрах за год сократилось в полтора-два раза. Соответствующие подсчеты по просьбе РБК провело информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.



Наибольшее падение объема голливудского контента зафиксировано у "Кинопоиска". За год оно сократилось в два раза: с почти 2 тысяч единиц до чуть менее одной тысячи. Чуть менее половины фильмов и сериалов голливудских студий также потерял Wink. Если в марте 2022 года на этой платформе было две тысячи 300 таких проектов, то сейчас их осталось порядка одной тысячи двухсот.

Из изученных TelecomDaily онлайн-кинотеатров меньше всего уход западных киностудий сказался на Okko: количество голливудского контента на этой платформе сократилось на треть, примерно с трех тысяч единиц до двух тысяч.