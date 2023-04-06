Мировой судья в Таганском районе Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей управляющий "Википедией" американский фонд Wikimedia Foundation за отказ удалить запрещённую информацию. Об этом "Медиазоне" сообщили в пресс-службе суда.

Фонд признан виновным по административной статье о неудалении запрещённого в России контента.

Как уточняет РБК, поводом для административного дела стал текст запрещенной и признанной экстремистской в России песни группы "Психея", её название не уточняется.

В 2010 году в список экстремистских материалов была включена песня группы "Убей мента" , в 2014 году – её запретили распространять на территории России.

Это уже пятый штраф, наложенный на фонд Викимедия согласно российскому Кодексу об административных нарушениях. В апреле прошлого года суд назначил фонду штраф в пять миллионов рублей из-за публикаций про убийства мирных граждан в Буче под Киевом, военные преступления и обстрел российской армией больницы в Мариуполе. Позже суд оштрафовал фонд еще на два миллиона рублей после отказа удалять материалы о войне в Украине. В одной из статей речь шла об "оценке российского вторжения в Украину в 2022 году".

В конце февраля 2023 года поводом для штрафа на сумму в два миллиона рублей 2 миллиона рублей стал отказ удалить из Википедии информацию о трех российских войсковых частях.

Роскомнадзор несколько раз требовал от "Википедии" удалить статьи о российском вторжении, в том числе на английском языке. Ведомство считает, что в статьях "Википедии" "продвигается антироссийская интерпретация событий".