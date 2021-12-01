Виктория Нуланд назвала Лукашенко "марионеткой России"

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала Александра Лукашенко, которого Вашингтон не признаёт легитимным президентом Беларуси, "марионеткой Москвы". Так она прокомментировала прозвучавшее накануне в интервью Лукашенко российскому агентству РИА Новости заявление белорусского лидера о том, что он считает аннексированный Крым не только де-факто, но и де-юре территорией России.

Нуланд выступила в среду в Киеве на форуме по безопасности. Подробности её выступления приводит Белорусская служба Радио Свобода.

"Не менее нас беспокоит Лукашенко, который решил быть нейтральным после того, как Россия захватила Крым. А сейчас он пошёл гораздо дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и поменять статус своего государства. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Белоруссию в объятия Москвы, отказываясь не только от демократического развития, но и усугубляя ситуацию" - заявила в частности Нуланд.