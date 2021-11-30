Украина ответила на заявление Лукашенко о Крыме

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Александра Лукашенко о "де-юре и де-факто российском" Крыме",

Издание "Украинская правда" опубликовало ответ Кулебы корреспондентам издания "Укринформ" на саммите министров иностранных дел НАТО в Риге:

"Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание".

Александр Лукашенко заявил в интервью, что Крым "юридически" и "по факту" является территорией России. Он договорился с Путиным посетить полуостров, сообщив, что намерен начать поездку с Севастополя. Согласно международному праву, территория была аннексирована у Украины в 2014 году.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

По словам Лукашенко, которого власти многих стран мира не признают легитимным президентом Беларуси, "Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума", цитирует его государственное агентство БелТА. Будет ли это решение формализовано, не уточняется.

В августе 2021 года Лукашенко заявлял, что признает аннексированный Крым российским, когда "последний российский олигарх" начнёт поставлять на полуостров продукцию. Там до сих пор из-за опасения санкций официально не присутствуют российские федеральные компании.

Ещё раньше белорусский лидер заявлял, что от признания аннексии его останавливала угроза санкций и договорённости с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Отношения двух стран резко ухудшились после того, как новый президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать итоги белорусских президентских выборов, а Киев присоединился к западным санкциям против Минска.