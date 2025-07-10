Вице-премьеры и министры простились с Романом Старовойтом

Вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, новый министр транспорта Андрей Никитин, глава Минцифры Максут Шадаев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минсельхоза Оксана Лут и другие члены правительства России посетили церемонию прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в Центральной клинической больнице в Москве.

Об этом сообщают РБК и ТАСС.

Агентство "РИА Новости" пишет, что президент Владимир Путин прислал от своего имени траурный венок.

Роман Старовойт, согласно официальной версии, покончил с собой 7 июля. В тот же день стало известно, что указом Путина он уволен с поста министра. СМИ связали самоубийство Старовойта с уголовным делом о мошенничестве при строительстве укреплений на границе Курской области с Украиной.

Назначенный министром транспорта Андрей Никитин заявил журналистам, что "запомнил Старовойта достойным человеком".

Роман Старовойт возглавлял Курскую область с 2018 по 2024 год. Он будет похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

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