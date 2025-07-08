Госдума утвердила Андрея Никитина на пост министра транспорта

Госдума на заседании во вторник утвердила кандидатуру Андрея Никитина на должность главы министерства транспорта России.

Согласно законодательству, федеральные министры, кандидатуры которых утверждены Госдумой, впоследствии назначаются на должность президентом.

Утром предыдущего дня, 7 июля, стало известно, что указом президента России Владимира Путина от должности главы Минтранса освобождён Роман Старовойт. Исполняющим обязанности главы ведомства был назначен заместитель министра транспорта и бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Следственный комитет позднее в тот же день заявил, что Роман Старовойт был найден мёртвым в Подмосковье с огнестрельным ранением. Обстоятельства смерти устанавливаются. Основная версия - самоубийство.

Причиной самоубийства могло стать возможное уголовное дело, написал канал Mash. По данным его источника, Старовойта, который до назначения в Минтранс занимал должность губернатора Курской области, подозревали в мошенничестве в особо крупном размере. "Коммерсант" также со ссылкой на источники написал, что бывшего министра уже вечером в понедельник могли задержать. Дело могло быть связано с хищениями на строительстве укреплений в Курской области.

В Кремле во вторник отказались от комментариев по поводу смерти Старовойта, отметив, что Путину незамедлительно доложили о предполагаемом самоубийстве чиновника, а на все вопросы призвано ответить следствие.