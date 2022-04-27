Вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев уехал в Киев

Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев уехал из России в Украину и собирается вступить в ряды территориальной обороны, чтобы защищать родину. Об этом он рассказал в беседе с писателем Сергеем Лойко специально для The Insider.

"Я больше не мог находиться в России. По национальности я украинец, родился в Ахтырке, я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. Мой визит – это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы", – заявил бывший топ-менеджер российского банка.

Волобуев назвал агрессию России против Украины военным преступлением. "Это преступление со стороны Путина, российской власти и, на самом деле, российского народа. Потому что здесь убивает украинцев не Путин, ворует унитазы не Путин, насилует женщин не Путин. Это и есть русский народ". И, по словам Волобуева, хотя он по национальности украинец, тоже несёт за это ответственность. "На мне двойная ответственность, я ведь не просто россиянин", – сказал бывший вице-президент Газпромбанка.

Также он прокомментировал смерть первого вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева и его семьи. СМИ со ссылкой на Следственный комитет России писали о том, что топ-менеджер убил жену и дочь, а потом покончил с собой. Волобуев в самоубийство не верит – слишком много смертей газовых топ-менеджеров произошло в России, и считает произошедшее инсценировкой. "Может быть, он что-то знал и представлял какую-то опасность", – сказал Волобуев.

До марта 2022 года Игорь Волобуев был вице-президентом Газпромбанка, а перед этим – много лет руководил пресс-службой "Газпрома". Именно через Газпромбанк Европа платит за российский газ и именно в этом банке должны открываться счета для оплаты поставок газа в рублях.

По сути, требование оплаты за газ в рублях – это механизм обхода санкций против России.