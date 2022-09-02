Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер пытались убить

Вечером 1 сентября на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер было совершено покушение. Фернандес приветствовала собравшихся около её дома, когда ей в голову попытался выстрелить мужчина. Пистолет дал осечку.

Покушение попало на кадры телесъёмки. На видео мужчина проталкивается сквозь толпу, быстро подносит пистолет к лицу Фернандес и нажимает на курок – слышно звук осечки. Киршнер не пострадала.

Позже президент Аргентины в своём заявлении сообщил, что пистолет был заряжен пятью патронами, "но не выстрелил по какой-то причине". Он назвал покушение на свою заместительницу "самым серьёзным инцидентом с тех пор, как мы восстановили демократию в 1983 году после военной диктатуры".

Нападавшего задержали на месте. Им оказался 35-летний гражданин Бразилии. По информации источника в министерстве безопасности Аргентины, ранее у задержанного судимостей не было.

Политики и чиновники Аргентины, а также некоторые лидеры других стран публично осудили покушение на Кристину Киршнер.

Сторонники вице-президента Кристины Киршнер собираются у её дома с прошлой недели, когда прокурор потребовал приговорить её к 12 годам лишения свободы по громкому делу о коррупции. Несколько оппозиционных политиков призвали вернуть смертную казнь в качестве наказания для Кристины Фернандес де Киршнер. Вице-президент заявила, что обвинения против неё политически мотивированы и что она столкнулась с "судебно-медийным расстрелом".

В знак благодарности за поддержку Кристина Киршнер выходит к собравшимся у её дома и раздаёт автографы дважды в сутки, в том числе когда возвращается домой вечером.