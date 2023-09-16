Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Визит Ким Чен Ына в РФ продолжается, когда он уедет - неизвестно

Сроки отъезда руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына из России неизвестны, его визит продолжается. Об этом в субботу заявил посол России в КНДР Александр Мацегора. "Ещё пока неизвестно, когда он уезжает. Программа продолжается, программа очень насыщенная", - приводит агентство РИА "Новости" слова посла.

По словам Мацегоры, Ким Чен Ын "проявляет очень большие знания" о России, "задаёт вопросы, по которым можно понять, что он в теме".

Ким Чен Ын приехал в Россию на поезде во вторник 12 сентября. Это его первый зарубежный визит с 2019 года, тогда он также приезжал в Россию. 13 сентября состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.

В пятницу Ким посетил Комсомольск-на-Амуре, где побывал на авиационном заводе. Ему также показали фигуры высшего пилотажа в исполнении истребителя Су-35.

В субботу утром Ким Чен Ын приехал на своём поезде в Приморский край. Там он вновь встретился с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Ким Чен Ыну показали российские военные самолёты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, а также ракетный комплекс "Кинжал" на МиГ-31. На фрегате Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" северокорейский лидер осмотрел комплексы крылатых ракет "Калибр". Эти ракеты, как и "Кинжалы", используются для ударов по Украине.
На станциях Ким Чен Ына встречают дети с цветами в школьной форме, стилизованной под советскую.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, обращаясь к детям, сказал им, что обсудит с северокорейским лидером возможность отправить российских детей на отдых в пионерские лагеря в КНДР. "Там у них хорошие лагеря", подчеркнул он, отметив, что "там и море потеплее". ТАСС сообщает, что Кожемяко собирался обсудить с Кимом "перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха".
Официально о каких-либо договорённостях, достигнутых в ходе визита, не сообщалось. Западные СМИ перед визитом и в его ходе со ссылкой на источники сообщали, что речь могла идти о двустороннем сотрудничестве в военной сфере - в том числе и о поставках в Россию северокорейского оружия и боеприпасов для использования в войне против Украины. Такие поставки противоречили бы международным санкциям против КНДР. В Вашингтоне предупредили, что в случае таких поставок США введут дополнительные санкции и против Пхеньяна, и против Москвы.
Российские официальные лица прямо не опровергли возможность таких поставок, заявив лишь, что Россия соблюдает свои обязательства. Путин заявил, что северокорейских наёмников на фронт в Украину посылать не будут.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможные поставки вооружения, заявил, что Россия будет строить взаимоотношения с соседями, "как выгодно ей и соседям". По его словам, возможно взаимодействие в "чувствительных сферах", но это не должно быть предметом обеспокоенности третьей стороны.
  • С начала 2023 года КНДР провела полтора десятка пусков ракет. В течение 2022 года Северная Корея запустила около 70 ракет разной дальности. В ходе этих учений КНДР систематически запускала ракеты в сторону Японии и Южной Кореи. Также в 2023 году КНДР пыталась запустить военный спутник и проводила испытания подводной лодки с тактическим ядерным оружием.
  • После визита в Россию Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за "пособничество России", а также "покушение на суверенитет и территориальную целостность" Украины". Этот сайт не имеет отношения к государственным органам Украины. Официальный Киев визит пока не комментировал.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG