Визит Ким Чен Ына в РФ продолжается, когда он уедет - неизвестно

Сроки отъезда руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына из России неизвестны, его визит продолжается. Об этом в субботу заявил посол России в КНДР Александр Мацегора. "Ещё пока неизвестно, когда он уезжает. Программа продолжается, программа очень насыщенная", - приводит агентство РИА "Новости" слова посла.

По словам Мацегоры, Ким Чен Ын "проявляет очень большие знания" о России, "задаёт вопросы, по которым можно понять, что он в теме".

Ким Чен Ын приехал в Россию на поезде во вторник 12 сентября. Это его первый зарубежный визит с 2019 года, тогда он также приезжал в Россию. 13 сентября состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.

В пятницу Ким посетил Комсомольск-на-Амуре, где побывал на авиационном заводе. Ему также показали фигуры высшего пилотажа в исполнении истребителя Су-35.