Визит Ким Чен Ына в РФ продолжается, когда он уедет - неизвестно

Сроки отъезда руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына из России неизвестны, его визит продолжается. Об этом в субботу заявил посол России в КНДР Александр Мацегора. "Ещё пока неизвестно, когда он уезжает. Программа продолжается, программа очень насыщенная", - приводит агентство РИА "Новости" слова посла.
По словам Мацегоры, Ким Чен Ын "проявляет очень большие знания" о России, "задаёт вопросы, по которым можно понять, что он в теме".
Ким Чен Ын приехал в Россию на поезде во вторник 12 сентября. Это его первый зарубежный визит с 2019 года, тогда он также приезжал в Россию. 13 сентября состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.
В пятницу Ким посетил Комсомольск-на-Амуре, где побывал на авиационном заводе. Ему также показали фигуры высшего пилотажа в исполнении истребителя Су-35.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможные поставки вооружения, заявил, что Россия будет строить взаимоотношения с соседями, "как выгодно ей и соседям". По его словам, возможно взаимодействие в "чувствительных сферах", но это не должно быть предметом обеспокоенности третьей стороны.
- С начала 2023 года КНДР провела полтора десятка пусков ракет. В течение 2022 года Северная Корея запустила около 70 ракет разной дальности. В ходе этих учений КНДР систематически запускала ракеты в сторону Японии и Южной Кореи. Также в 2023 году КНДР пыталась запустить военный спутник и проводила испытания подводной лодки с тактическим ядерным оружием.
- После визита в Россию Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за "пособничество России", а также "покушение на суверенитет и территориальную целостность" Украины". Этот сайт не имеет отношения к государственным органам Украины. Официальный Киев визит пока не комментировал.