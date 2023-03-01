VK запретила сотрудникам удалённую работу из-за границы

Компания VK (бывшая Mail.ru), куда входит одноименная социальная сеть, сообщила сотрудникам, что удаленная работа будет возможна только из России.

"Мы сохраняем этот формат [удаленной работы], но уточняем, что он возможен с территории России", – говорится в письме для сотрудников, текст которого приводят The Bell и ТАСС. Пресс-служба компании подтвердила эту информацию.

В январе источник The Bell утверждал , что руководство VK предлагало вернуться в Россию сотрудникам, "имеющим доступ к критичным данным". При этом, по словам собеседника издания, увольнять отказавшихся сотрудников компания не собирается, "поскольку на рынке сейчас и без того дефицит айтишников".

После начала мобилизации в России на войну в Украине из страны уехали десятки тысяч россиян, в том числе сотрудники IT-индустрии.