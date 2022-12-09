"ВКонтакте" начала маркировать в России сообщества с ЛГБТ-контентом

Социальная сеть "ВКонтакте" стала маркировать специальной плашкой сообщества, в которых может быть размещен так называемый ЛГБТ-контент.

При попытке зайти в группу, в которой содержатся записи на ЛГБТ-тематику, появляется надпись: "В сообществе могут быть спорные материалы. Некоторые материалы сообщества могут считаться недопустимыми по законодательству РФ". Отмечается, что cпециальную плашку с предупреждением увидят пользователи в России.

Во "ВКонтакте" разъяснили, что эти меры предосторожности связаны с требованием ряда российских законов, в том числе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" , а также принятого в начале декабря закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

Администрация социальной сети предупредила, что неисполнение законов может грозить "ВКонтакте" блокировкой на территории России. Теперь VK будет ограничивать доступ к страницам, запрещенным в России по решению суда.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ 5 декабря. Закон вводит полный запрет на пропаганду нетрадиционных отношений, распространение информации об ЛГБТ и смене пола среди людей любого возраста. Документ предусматривает административную ответственность в виде крупных штрафов. За его соблюдением будет следить Роскомнадзор.

После подписания закона президентом книжные магазины "Республика" и "Читай-город" сняли с продажи некоторые произведения, в которых говорится о "нетрадиционных отношениях". Интернет-издательство Ridero решило проверить изданные у себя произведения на ЛГБТ-тематику с помощью нейросети.