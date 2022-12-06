"ЛитРес" попросит авторов переписать книги из-за запрета пропаганды ЛГБТ

Сервис "ЛитРес" уберет из продажи произведения, которые могут попасть под действие нового закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ, и рекомендует авторам переписать тексты, чтобы вернуть их в продажу. Об этом сообщил РБК директор департамента по развитию контента группы компаний "ЛитРес" Евгений Селиванов.

Он также рассказал, что из интернет-магазина уже убрали часть произведений. О каких именно книгах идёт речь, он не уточнил.

По словам Селиванова, произведений, которые придется исключать из каталога, не более одного процента. При этом представитель "ЛитРес" отмечает, что чётких критериев, относящих книгу к тем, которые попадают под новый закон, нет.

Ранее издатели книг говорили о размытости формулировок в законе и предполагали, что поправки поставят под угрозу до 50% книг на российском рынке. Речь идет, в том числе, о таких произведениях как "Бесы", "Тихий Дон", "Лолита".

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит полный запрет на пропаганду нетрадиционных отношений, распространение информации об ЛГБТ и смене пола среди людей любого возраста. Документ предусматривает административную ответственность в виде крупных штрафов. За его соблюдением будет следить Роскомнадзор.

После подписания закона президентом книжные магазины "Республика" и "Читай-город" сняли с продажи некоторые произведения, в которых изображаются "нетрадиционные отношения".

Офисы компаний направили в магазины распоряжение, предписывающее убрать с прилавков книги с ЛГБТ-тематикой, в том числе "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит ласточка" Елены Малисовой и Катерины Сильвановой, утверждают работники магазинов. В "Республике" сообщили, что книги уже успели вывезти из магазинов.

В то же время в Российской государственной библиотеке имени Ленина роман "Лето в пионерском галстуке" всё еще числится в каталоге и доступен к заказу.