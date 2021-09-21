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ВКонтакте заблокировала несколько страниц сторонников Навального

Социальная сеть ВКонтакте заблокировала страницы по меньшей мере пяти соратников оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает проект "Сетевые Свободы".

Страницы бывших координаторов штабов Навального в ряде регионов недоступны для пользователей с российским IP-адресом, при попытке зайти на них отображается текст о том, что материал заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Штабы Навального были ранее признаны экстремистскими организациями и запрещены.

Сообщается о блокировке страниц бывших глав тверского штаба Навального Андрея Прокудина, тамбовского штаба Дианы Рудаковой, хабаровского штаба Алексея Ворсина, ростовского штаба Ксении Серёдкиной, а также ныне покойной Эльвиры Дмитриевой, возглавлявшей штаб Навального в Казани.

Как пишет "Медиазона", ВКонтакте объясняет блокировку постановлением Генпрокуратуры от 23 июля, согласно которому ранее Роскомнадзор внёс в реестр запрещенных сайтов ютуб-канал Любови Соболь.

Российские власти в последнее время заблокировали ряд сетевых ресурсов команды Навального, а также добились от западных IT-компаний блокировки ресурсов с рекомендациями так называемого Умного голосования. Apple и Google удалили из своих магазинов приложение Навального, видео с рекомендациями блокировал также YouTube , а сервис Google Docs блокировал документы со списками "Умного голосования".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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