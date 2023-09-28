Владелец IKEA продал крупнейшую сеть торговых центров в России Газпромбанку

Российский Газпромбанк объявил о выкупе у шведской Ingka Centres сети торговых центров "Мега" в России. Банк стал крупнейшим собственником торговой недвижимости в стране, получив 14 объектов общей площадью 2,3 млн м². Их стоимость через полтора года после начала февральского вторжения в Украину оценивалась в 2,85 миллиарда долларов.

Стороны не раскрывают сумму сделки. С учётом положенного российским законом обязательного дисконта за выход иностранного бизнеса шведская группа могла получить от Газпромбанка около 2 миллиардов долларов, считают аналитики. Ingka Centres в пресс-релизе сообщили, что у них больше нет активов в России.

Шведская группа пришла на российский рынок больше 20 лет назад. Ingka Centres управляла сетью "Мега" и мебельными магазинами IKEA. Они были закрыты в марте 2022 года. Крупнейший мебельный завод был продан российским бизнесменам в марте этого года. Супермаркеты оставались открытыми, шведская компания заявила, что в них торгуют только базовыми потребительскими товарами: едой, одеждой и фармацевтикой.