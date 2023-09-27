Российское правительство рассчитывает получить в 2023 году более 100 миллиардов рублей в качестве обязательного сбора, выплачивающегося при продаже иностранного бизнеса в России. Власти называют его "добровольной комиссией".

В пояснительной записке к законопроекту о бюджете доходы от "безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет, в том числе связанных с продажей активов иностранными компаниями" в 2023 году оценены в 114,5 миллиарда рублей, обратило внимание РБК.

Регуляторы не уточняли, кто должен уплачивать этот сбор — иностранный продавец или российский покупатель, однако он в любом случае учитывается в стоимости сделки. Без уплаты взноса продажа иностранного бизнеса почти наверняка не будет утверждена правительственной комиссией, как того требует закон.

После вторжения в Украину в феврале 2022 года многие западные компании, продолжавшие работать на российском рынке, объявили об уходе с него. В ряде случаев активы были полностью списаны, однако часть компаний пытается продать российские подразделения.

Уже в 2024 году по той же статье бюджета правительство планирует получить только 2,1 миллиарда рублей, а в следующие два года таких поступлений вообще не планируется, следует из материалов к проекту бюджета. Это может означать, что правительство считает, что все, кто может и хочет уйти из России сделают это не позднее следующего года.