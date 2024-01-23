Владельцем юрлица "Яндекса" стала компания из Калининграда

Владельцем главного юрлица "Яндекса" в России вместо нидерландской Yandex N.V стала, международная компания акционерное общество "Яндекс", зарегистрированная в офшоре в Калининградской области. Данные об этом появились в Едином государственном реестре юридических лиц 22 января, сообщает "Интерфакс".

МКАО "Яндекс" была зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калиниграде в конце декабря 2023 года.

Передача активов от Yandex N.V. в российскую "дочку" — один из ключевых этапов продажи компании. Предполагается, что владельцем этой компании станет "консорциум инвесторов".

В ноябре Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Yandex N.V. рассматривает возможность продажи до конца 2023 года за один раз всех своих российских активов. С учётом требования о продаже актива с 50% дисконтом, стоимость сделки оценивалась в пять-шесть миллиардов долларов.

Собеседники Reuters отмечали, что российские власти не национализируют "Яндекс" из-за опасения утечки мозгов из компании.

Ранее деловые СМИ писали, что бизнес "Яндекса" может быть разделён на международную и российскую часть, при этом российская часть должна была достаться инвесторам из России. "Медуза" и The Bell в мае писали, что согласие на сделку по разделу "Яндекса" давал президент России Владимир Путин.

Позже издания написали, что одобренный Путиным список потенциальных покупателей российской части "Яндекса", в который входили Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Вагит Алекперов и банк ВТБ, не устроил иностранных директоров в совете "Яндекса". Они, как утверждается, отказалась вести дела с потенциальными покупателями, которые находятся под теми или иными западными санкциями.

27 декабря Forbes сообщил, что потенциальные покупатели российского бизнеса "Яндекса" стали его акционерами, не дожидаясь реструктуризации компании. Среди них, по данным издания — владелец "Норникеля" Владимир Потанин.