Основатель "Яндекса" Аркадий Волож осудил вторжение России в Украину

Основатель "Яндекса" Аркадий Волож впервые публично осудил вторжение России в Украину. Он заявил, что считает его варварским и ужасается им. Бизнесмен заявил, что видит "долю своей ответственности" за действия в России.

59-летний Волож в июне 2022 года попал в санкционные списки Евросоюза. В официальном журнале ЕС он назван бизнесменом, который материально и финансово поддерживает правительство России и несёт ответственность за действия или политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

В публикации ЕС утверждается, что "Яндекс" ответственен за продвижение государственных СМИ в поисковой выдаче и удаление критики Кремля, в том числе касающейся российской агрессии.

В письме изданию "Медуза" о позиции по отношению к войне Волож заявил, что создатели "Яндекса" верили, что строят новую Россию: "открытую, прогрессивную, интегрированную в глобальную экономику".

"Со временем стало понятно, что Россия не спешит становиться частью глобального мира. При этом давление на компанию росло", — отметил бизнесмен. По его словам, сейчас ему ясно, что в таких условиях "что-то можно было бы сделать иначе".

"В феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с Яндексом закончена", — сообщил Волож. По его словам, после этого он сосредоточился на поддержке российских инженеров, которые решили покинуть страну. "Они принесут огромную пользу тем странам, где останутся", — заявил миллиардер.

Волож сейчас живёт в Израиле. Сообщалось, что он планирует построить бизнес из международных сервисов "Яндекса", выделенных из основной компании или получивших у неё лицензию. Предполагается, что он получит это в случае раздела компании.

В мае "Медуза" и The Bell писали, что согласие на сделку по разделу "Яндекса" давал президент России Владимир Путин. Предполагалось, что компанию поделят между миллиардерами Владимиром Потаниным, Алексеем Мордашовым, Вагитом Алекперовым и государственным банком ВТБ. Позже издания сообщили, что сделка на грани срыва.

По данным журналистов, одобренный Путиным консорциум не устроил иностранных директоров в совете "Яндекса". Ни один иностранный фонд из числа миноритарных акционеров компании не согласится на сделку с российским миллиардером под санкциями во время войны, заявил один из собеседников изданий.

Глава ВТБ Андрей Костин в июне заявил, что компания должна быть передана во внешнее управление, то есть, фактически, национализирована. В июле в санкционный список США попал приближённый к Путину советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин. Российская редакция Forbes, The Bell и "Агентство" писали, что он вышел на работу в компанию по просьбе Воложа, чтобы разделить её.