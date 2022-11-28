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Владимир Кара-Мурза получил премию немецкого фонда Axel Springer Stiftung

Владимир Кара-Мурза 

Находящийся под арестом российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза стал лауреатом премии немецкого фонда Axel Springer Stiftung, сообщает издание Bild.

Премию, которая присуждена политику за личное мужество, получила за Кара-Мурзу его супруга Евгения. Сам оппозиционер передал через своих адвокатов благодарственное письмо.

Благотворительный фонд Axel Springer Stiftung базируется в Берлине. Он назван в честь известного немецкого журналиста и издателя Акселя Шпрингера, жившего в прошлом веке, и занимается поддержкой независимых журналистов, публицистов и общественных деятелей по всему миру.

Владимир Кара-Мурза был арестован в апреле 2022 года. Его поэтапно обвинили в сотрудничестве с нежелательной организацией, распространении фейков о российской армии и государственной измене. По совокупности обвинений ему грозит до 24 лет лишения свободы.

  • В 2015 и 2017 годах Кара-Мурзу госпитализировали с признаками тяжёлых отравлений, причины которых так и не были установлены. Оппозиционер считает, что на его жизнь покушались российские спецслужбы. Одной из возможных причин покушений коллеги политика называют то, что Кара-Мурза добился принятия в США "Акта Магнитского", предусматривающего запрет на въезд в страну и заморозку активов для российских политиков и чиновников, ответственных за нарушения прав человека.
  • В апреле 2022 года Минюст России внёс Кара-Мурзу в реестр "иностранных агентов".
  • В октябре 2022 года оппозиционеру была присуждена международная премия имени Вацлава Гавела за защиту прав человека.

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