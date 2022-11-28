Владимир Кара-Мурза получил премию немецкого фонда Axel Springer Stiftung

Находящийся под арестом российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза стал лауреатом премии немецкого фонда Axel Springer Stiftung, сообщает издание Bild.

Премию, которая присуждена политику за личное мужество, получила за Кара-Мурзу его супруга Евгения. Сам оппозиционер передал через своих адвокатов благодарственное письмо.

Благотворительный фонд Axel Springer Stiftung базируется в Берлине. Он назван в честь известного немецкого журналиста и издателя Акселя Шпрингера, жившего в прошлом веке, и занимается поддержкой независимых журналистов, публицистов и общественных деятелей по всему миру.

Владимир Кара-Мурза был арестован в апреле 2022 года. Его поэтапно обвинили в сотрудничестве с нежелательной организацией, распространении фейков о российской армии и государственной измене. По совокупности обвинений ему грозит до 24 лет лишения свободы.