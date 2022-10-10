Парламентская ассамблея Совета Европы назвала российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу — младшего лауреатом премии имени Вацлава Гавела в области прав человека. Объявление состоялось в понедельник, 10 октября.

Журналист арестован в России по обвинению в распространении фейков о российской армии. Против него возбуждены дела об участии в так нежелательной в России организации, и, как сообщалось, о государственной измене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Кара-Мурза добился принятия в США "Акта Магнитского", предусматривающего запрет на въезд в США и замораживание активов для представителей российской власти, ответственных за грубые нарушения прав человека. Он был председателем совета Фонда Бориса Немцова за свободу, вице-президентом фонда "Свободная Россия" (признана нежелательной в стране) и координатором фонда "Открытая Россия" (одноимённые организации были признаны нежелательными).

Премия Гавела вручается с 2013 года. В 2015 её получила правозащитник Людмила Алексеева, в 2018 правозащитник Оюб Тетиев.

В этом году, передаёт DW, среди номинантов была венгерская "Радужная коалиция", отстаивающая права лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, транс-людей и квиров, и украинская коалиция "Украина. 5 утра", занимающаяся расследованием предполагаемых военных преступлений со стороны России в ходе войны в Украине.