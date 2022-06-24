Владимир Сорокин: "Я недооценил безумие Путина"

Один из самых читаемых российских писателей Владимир Сорокин дал интервью газете Financial Times. Он выступил с резкой критикой войны России против Украины, российской власти и президента Владимира Путина, а также рассказал, что ему удалось и что не удалось предугадать в своих книгах.

Сорокин заявил, что описывал Путина как параноидального лидера, но недооценил масштабы его безумия. Впрочем, по его словам, его недооценили и те, кто был близок к президенту или получали блага от его правления. По мнению Сорокина, те, кто двадцать лет пребывания Путина у власти купались в роскоши, могли бы за эти годы понять, кто такой Владимир Путин, но "обменяли свою сознательность на материальное благосостояние и теперь пожинают плоды".

Путин, по словам Сорокина, превратил в руины все, к чему прикасался. "Он утверждает, что поднял Россию с колен, – сказал писатель. – Но на самом деле просто уничтожил ее".

Сорокин предполагает, что победа в войне с Украиной может не являться целью Путина. Он процитировал слова Сальвадора Дали о том, что Гитлер вступил во Вторую мировую войну не чтобы ее выиграть, а чтобы героически проиграть. "Точно как в операх Вагнера, для него, героя, это должен быть конец, и как можно более трагический", – писал Дали в 1944 году. "Я думаю, Путин такой же", – говорит Сорокин.

На вопрос о перспективах "отмены" русской культуры в мире Сорокин ответил, что определенный бойкот всего связанного с Россией в ближайшее время неизбежен, но он не будет длиться вечно. "Естественно, культуре придется ответить за разрушения, – сказал он. – Немцы тоже заплатили цену после Второй мировой. Многие говорили, что больше не будут читать Гете. Но время прошло, и антигерманские настроения рассеялись".