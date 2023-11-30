Владимир Урин покинул пост директора Большого театра

Директор Большого театра Владимир Урин объявил сотрудникам, что 30 ноября был его последний рабочий день. Музыкальный критик Сергей Буланов опубликовал видео, на котором Урин объявляет о своем уходе. Об этом сообщают "Медиазона" и другие СМИ.

"Сегодня я с вами прощаюсь, постольку-поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре, — сказал директор Большого театра. — Бывает театр, у которого есть лидер, и этот лидер определяет этот театр. Бывает театр, когда лидера, к сожалению, нет. Посмотрите, что делается на театральной карте России, и вы поймете, что с этим очень плохо — с лидерами-то".

По сведениям Forbes, Владимир Урин ушёл по собственному желанию. По его данным написал заявление об уходе по собственному желанию. "Ведомости" сообщили, что 1 декабря может состояться вступление на директорский пост Валерия Гергиева, который с 1988 года возглавляет петербургский Мариинский театр.

Гергиев в 2012 и 2018 годах был доверенным лицом Владимира Путина в ходе президентских кампаний. Как отмечает ТАСС, 25 марта 2022 года предложил Гергиеву подумать о воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров по примеру Дирекции императорских театров.

Владимир Урин возглавлял Большой театр с 2013 года. В первые дни войны в Украине Урин вместе с другими деятелями культуры подписал обращение с призывом "ко всем, от кого это зависит, остановить вооруженные действия".