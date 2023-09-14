В Большом театре признали запрет спектаклей противников войны

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин признал, что снимает с репертуара спектакли противников войны.

"Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации. В таком случае их имена исчезали с афиш," – сказал Урин в интервью "Российской газете" .

Кроме того, по словам Урина, "Большой особый театр — с точки зрения повышенного внимания к нему". Когда "поднимается определенная волна возмущенных писем и прочих высказываний", театр и министерство культуры снимают с репертуара спектакли, вызывающие негативную реакцию, добавил Урин.

В августе 2022 года театр отменил постановку одноактных опер "Франческа да Римини" и "Флорентийская трагедия" Александра Молочникова. До этого секретарь созданной при Госдуме группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД) Дмитрий Кузнецов направил Большому театру запрос и потребовал приостановить контракт на постановку спектакля до выяснения позиции режиссера по поводу российского вторжения в Украину.

В 2022 году Большой театр сначала отменил показы балета "Нуреев" Кирилла Серебренникова и оперы "Дон Паскуале" Тимофея Кулябина, а затем исключил их из репертуара. Оба режиссёра публично осудили войну.

В апреле 2023 года Урин объяснял снятие балета "Нуреев" законом о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды. При этом спектакль не шёл на сцене театра более года. В мае 2022 года, вскоре после отъезда Серебренникова из России, планируемые спектакли были отменены.