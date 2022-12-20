Владимир Зеленский посетил Бахмут, вблизи которого идут тяжёлые бои

Президент Украины Владимир Зеленский посетил во вторник Бахмут в Донецкой области, где в последние недели идут самые ожесточенные бои. Поездка заранее не анонсировалась.

О поездке Зеленского во вторник сообщила, в частности, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в интервью общественному вещателю "Суспільне" рассказал, что в Бахмуте Владимир Зеленский посетил передовые позиции и наградил бойцов знаками отличия.

Бахмутское направление считается одной из самых горячих точек фронта. Со второй половины мая российские войска вели мощные ракетные обстрелы Бахмута, а к августу вышли к одной из окраин города. С конца лета россиянам, представленным в основном бойцами "ВЧК Вагнера", удалось продвинуться на несколько километров, отмечает "Медуза".

Большинство из 70 тысяч жителей бежали, остались в основном старики. Воды и электричества в городе нет, многие здания разрушены, передаёт Русская служба "Би-би-си".