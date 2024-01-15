Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на форум в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. В понедельник он встретился в Берне с председателем Национального совета Швейцарии Эриком Нуссбаумером, главой Совета кантонов Швейцарии Эвой Херцог и лидерами парламентских партий и фракций. Они обсудили ситуацию на фронте и предлагаемую Украиной "формулу мира". Зеленский выразил благодарность Швейцарии за поддержку суверенитета Украины и за гуманитарную помощь стране.

Также Зеленский встретился с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Они подтвердили своё намерение провести в Швейцарии Глобальный форум мира на уровне глав государств, чтобы обсудить возможности достижения мира в Украине. Зеленский подчеркнул, что хотел бы участия в этом форуме и Китая, который обычно воздерживается от вовлечения в украинскую повестку.

Возможность поговорить об этом с представителями Китая напрямую может предоставиться Зеленскому на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает издание Politico, китайская делегация на форуме включает в себя 10 министров, а возглавляет её премьер-министр Ли Цян. Источник Politico в дипломатических кругах США рассказал, что президент Украины может провести с ней переговоры. Кроме того, заявил он, китайская делегация добивается встречи с президентом Швейцарии Амхерд, хотя формально это не входит в рамки Давосского форума.

Зеленский сообщил в соцсети Х, что примет участие во Всемирном экономическом форуме и проведёт двусторонние переговоры с представителями Евросоюза и НАТО. Они обсудят евроатлантическую интеграцию Украины, сотрудничество в области обороны и экономической безопасности. Кроме того, президент хочет вынести на повестку дня вопросы возвращения украинских детей, вывезенных в Россию, санкции и заморозку российских активов в Европе, вопросы гуманитарного разминирования украинских земель. Его выступление в Давосе запланировано на вторник, 16 января.