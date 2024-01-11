Зеленский в Таллинне: пауза в войне пойдёт только на пользу России

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Эстонию в четверг выступил против паузы в боевых действиях против России, сказав, что такая пауза пошла бы на пользу только Москве.

На пресс-конференции Зеленский ответил на вопрос о том, не пошла бы такая пауза на пользу и Украине, которая могла бы нарастить запасы вооружения. Он отметил, что прекращение огня, которое не приведёт к политическому диалогу о прекращении войны, "будет только помогать" России, поскольку она, по его утверждению, сейчас испытывает большой дефицит дронов, артиллерии и ракет. По словам Зеленского, Россия вынуждена закупать оружие у Ирана и Северной Кореи, поскольку "не успевает" наладить собственное производство. "И мы видим, как этот дефицит влияет на их устойчивость на поле боя. Дать паузу? Рискнуть? Дать 2, 3 года России? Ну, она потом может переехать нас. Мы бы так не рисковали", - сказал Зеленский.

Украинский президент также отметил, что, по его наблюдениям, поддержка войны против Украины со стороны населения России не растёт. По его мнению, россияине "начали чувствовать, чувствовать эту войну, и на себе санкции".

Президент Эстонии Алан Карис на совместной пресс-конференции с Зеленским подтвердил, что ряд сил в Европе и на Западе поднимают тему возможного перемирия между Украиной и Россией. По его словам, это происходит "на неформальных встречах в кулуарах". Президент Эстонии поддержал Зеленского, отвергнув идею перемирия и выступив за продолжение боевых действий до победы Украины.

Он также выступил с критикой ограничений на использование поставляемого Украине западного оружия, сказав, что должна быть возможность использовать его и для нанесения ударов по военным объектам на территории России. США и ряд других стран официально заявляли, что выступают против этого. Об обстрелах российской территории сообщается регулярно (хотя Киев такие сообщения как правило не комментирует), но об использовании западного оружия при таких обстрелах даже российские власти упоминают крайне редко.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, с которой Зеленский также встретился,пообещала выделить Украине военную помощь в размере 0,25% своего ВВП на протяжении четырёх лет - в общей сложности сумма превысит 1 миллиард евро.

Зеленский посещает страны Балтии, твёрдо выступающие в поддержку Украины, на фоне дискуссий о дальнейшей стратегии Украины в противостоянии с Россией после того, как война перешла в позиционную фазу, а объём поддержки Украины со стороны стран Запада в последнее время оказался под вопросом.