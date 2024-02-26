Владимир Зеленский встретился с президентом РСЕ/РС Стивом Капусом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 26 февраля с президентом медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивеном Капусом, который находится с визитом в Киеве. Зеленский и Капус обсудили в частности работу журналистов в Украине в условиях российского вторжения.
Президент Украины высоко оценил работу международных медиа, в особенности Радио Свобода, обратив внимание на то, что оно информирует о предполагаемых российских военных преступлениях, опровергает дезинформацию и сообщает о событиях в Украине, привлекая к ним внимание всего мира.
Зеленский и Капус также обсудили возможные усилия по освобождению журналиста Украинской службы Радио Свобода Владислава Есипенко, который уже почти три года лишён свободы в аннексированном Крыму по обвинениям, которые он сам, Радио Свобода/Свободная Европа и власти Украины считают сфабрикованными.
"Это важный момент: начало третьего года полномасштабного вторжения России и десять лет российской агрессии и незаконной аннексии украинских территорий. Миссия Радио Свобода - показывать миру, что происходит в Украине, реалии, боевые действия, большую смелось и стойкость украинского народа", - заявил в частности Капус. Он также призвал освободить Есипенко. Зеленский заявил, что власти Украины работают над тем, чтобы вернуть домой всех украинских пленных и политзаключённых, в особенности крымчан, журналистов.
- Радио Свободная Европа/Радио Свобода – независимая американская медиакорпорация, финансируемая за счет гранта Конгресса через Агентство США по глобальным медиа. Радио Свобода работает на 27 языках в 23 странах – преимущественно для аудиторий тех стран, где свобода СМИ ограничена.
- Сайты и аккаунты в нескольких социальных сетях русскоязычных проектов РСЕ/РС, включая сайты Русской службы Радио Свобода, весной 2022 года блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в Украину. Несмотря на блокировку, интерес аудитории к информации, предоставляемой редакциями Радио Свобода и телеканала "Настоящее Время", остается значительным, он исчисляется в десятках миллионов посещений веб-сайтов и сотнях миллионов видеопросмотров на хостинге YouTube и других платформах.
- 20 февраля Минюст России добавил корпорацию Радио Свободная Европа/Радио Свобода в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.
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