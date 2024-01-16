Владимир Зеленский выступил на экономическом форуме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал страны Запада к большей поддержке Киева, чтобы Россия не одержала победу в войне.

Зеленский во время речи отметил, что получил "позитивные сигналы" о финансовой поддержке Украины со стороны Евросоюза. Украинский лидер также выразил надежду, что в течение ближайших нескольких недель с помощь для Киева одобрят и США.

Ранее на переговорах в Давосе с главой НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский подчеркнул необходимость усиления украинской противовоздушной обороны в уже почти двухлетнем противостоянии Киева российскому военному вторжению.

Владимир Зеленский впервые присутствует на форуме лично. До этого он выступал перед политическими лидерами и представителями мировой бизнес-элиты, ежегодно приезжающими в Давос, по видеосвязи.

На встрече со Столтенбергом президент Украины вновь заявил о стремлении его страны присоединиться к НАТО. Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на решения, которые уже в этом году приблизят Украину к членству в Североатлантическом союзе. Также, по информации Офиса Зеленского, на встрече он проинформировал Столтенберга о ситуации на линии фронта в Украине и поблагодарил НАТО за продолжающуюся поддержку Киева в условиях войны с Россией.

Отдельно в рамках форума в Давосе Зеленский встретился с руководителями ряда крупных корпораций и финансовых структур, в том числе топ-менеджерами Bank of America и Siemens Energy. Встреча за закрытыми дверями носила название "CEO для Украины". France-Presse отмечает, что Зеленского приветствовали овацией.

В понедельник стало известно, что Владимир Зеленский согласовал проведение в Швейцарии глобального мирного саммита по Украине. "По запросу украинского президента Швейцария согласилась принять саммит по формуле мира", – заявило швейцарское правительство. Там отметили, что детали предстоящих переговоров пока только прорабатываются. Когда пройдёт встреча и кто будет среди её участников, также пока не говорится.

"Мы открыты всем странам, уважающим наш суверенитет и территориальную целостность, поэтому делайте выводы, кто будет приглашён", – сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амерд. Среди прочего Зеленский отметил, что хотел бы видеть среди участников будущего саммита представителей так называемого Глобального Юга.

В минувшие выходные в Давосе проходила уже четвёртая международная встреча по Украине на уровне советников по национальной безопасности. В ней участвовали представители более 80 государств и организаций. Российской делегации не было. Участники из числа западных союзников Киева, а также страны, которые придерживаются нейтральной позиции в конфликте, обсуждали возможности завершения войны в Украине по "формуле мира", предложенной ранее Зеленским. Эта формула предусматривает в том числе полный вывод российских войск из Украины и восстановление границ страны по состоянию на 1991 год. Россия называет предложения абсурдными и неприемлемыми.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя дискуссию в Давосе по мирным предложениям Киева, подчеркнул, что подобные обсуждения ни к чему не приведут. "По сути, это разговоры ради разговоров. Это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной простой причине – мы там не участвуем", - сказал в понедельник Дмитрий Песков.

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