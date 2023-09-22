Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ, "Юнармии" и клуба "Валдай"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Канаду выступил в пятницу в парламенте этой страны. Депутаты Палаты общин и сенаторы, которые собрались на редкое совместное заседание, неоднократно прерывали его выступление аплодисментами. Зеленский поблагодарил Канаду за поддержку в борьбе против российской агрессии. Он также вновь обвинил Россию в попытках устроить геноцид на территории Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который выступил перед Зеленским, заявил, что в ближайшие три года Оттава выделит Киеву военную помощь на сумму 650 миллионов канадских долларов (около 485 миллионов долларов США). В частности, Украине будут поставлены 50 бронемашин, а также танки "Леопард-2". Кроме того, канадские пилоты примут участие в обучении украинских лётчиков на истребителях F-16.

Ранее Зеленский провёл переговоры с Трюдо и членами правительства Канады. По словам президента Украины, обсуждался в том числе вопрос возможной конфискации российских активов в стране. Канада принадлежит к числу стран, наиболее последовательно поддерживающих Украину. С начала широкомасштабного российского вторжения Канада предоставила Киеву военную помощь на сумму более 7 миллиардов долларов, а также ввела многочисленные санкции.

Канада также в пятницу расширила санкционный список в отношении России, добавив в него более 60 физических и юридических лиц. В список включены в частности "Юнармия", "Движение первых", Валдайский клуб, Совет по внешней и оборонной политике и ряд других околокремлёвских исследовательских центров, МГИМО, ВШЭ, Русское географическое общество, "Комсомольская правда", "Взгляд". В список включены также политологи Фёдор Лукьянов и Дмитрий Тренин, глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Зеленский также встретился с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон, представляющей в стране её монарха - британского короля Карла III. Президента Украины сопровождает в поездке его супруга Елена.

В Канаду Зеленский прибыл из США, о визите заранее не сообщалось. В Соединённых Штатах президент Украины встречался с руководителями страны, включая президента Джо Байдена, обсуждались главным образом поставки оружия. Он также выступил на Генассамблее и в Совете безопасности ООН.