Владимира Кара-Мурзу, вероятно, увезли из колонии в Омске

Российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, отбывающего 25-летний срок по обвинению в госизмене, вероятно, этапировали из колонии строгого режима в Омске. Об этом сообщил правозащитник, журналист и друг Кара-Мурзы Александр Подрабинек.

По его словам, три дня назад он отправил письмо в ИК-6 в Омске, где находился Кара-Мурза. 29 января утром он получил ответ, что "адресат убыл в другое учреждение".

В конце апреля 2022 года против Владимира Кара-Мурзы было возбуждено уголовное дело о публичном распространении так называемых фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти. Поводом для преследования стало выступление политика перед членами Палаты представителей штата Аризона США. По версии следствия, Кара-Мурза распространил "заведомо ложную информацию" о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы в Украине.

Позже на Кара-Мурзу возбудили дела о государственной измене и осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной в России. 17 апреля 2023 года политика приговорили к 25 годам колонии строгого режима. Кара-Мурза не признал вину. В октябре он был этапирован в ИК-6 в Омске. За это время его неоднократно отправляли в ШИЗО. Ему вменили 14 нарушений режима, в итоге он был признан злостным нарушителем и переведен на строгие условия отбывания наказания. "Они используют эти карцеры как способ пытки", – считает жена оппозиционера Евгения Кара-Мурза.