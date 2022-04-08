Власти Беларуси признали Nexta "террористической организацией"

Верховный суд Беларуси объявил телеграм-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta "террористической организацией". Теперь их деятельность запрещена на территории страны. Это было сделано по заявлению Генпрокуратуры. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По версии Генпрокуратуры, с середины 2020 года телеграм-канал Nexta пропагандировал экстремистскую и террористическую деятельность. В нём якобы объединились "радикально настроенные граждане" и обучались изготовлению оружия, самодельных взрывных зажигательных устройств и "тактике оказания сопротивления правоохранителям". Ведомство считает, что из-за деятельности Nexta на территории страны произошли массовые беспорядки, а также были совершены "акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности".