Власти Беларуси признали Nexta "террористической организацией"

Верховный суд Беларуси объявил телеграм-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta "террористической организацией". Теперь их деятельность запрещена на территории страны. Это было сделано по заявлению Генпрокуратуры. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
По версии Генпрокуратуры, с середины 2020 года телеграм-канал Nexta пропагандировал экстремистскую и террористическую деятельность. В нём якобы объединились "радикально настроенные граждане" и обучались изготовлению оружия, самодельных взрывных зажигательных устройств и "тактике оказания сопротивления правоохранителям". Ведомство считает, что из-за деятельности Nexta на территории страны произошли массовые беспорядки, а также были совершены "акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности".
- Белорусские оппозиционные телеграм-каналы Nexta и Nexta Live стали популярными после освещения акций против режима Александра Лукашенко в августе 2020 года.
- В феврале 2021 года Nexta Live, Nexta и его логотип, а также сатирический канал Luxta были внесены в список республиканских экстремистских материалов. Соответствующее решение принял суд в Минске. Он признал, что каналы призывают к организации массовых беспорядков. В Беларуси за публикацию или репост материалов с логотипом Nexta Live или Nexta грозит административная ответственность за призывы к экстремистской деятельности.
- В мае 2021 года в Беларуси был арестован сооснователь Nexta Роман Протасевич. Для этого белорусские власти принудительно посадили в Минске самолёт, в котором Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега, летели из Афин в Вильнюс над территорией Беларуси. Лайнеру ирландской компании Raynair было приказано совершить посадку якобы из-за угрозы взрыва на борту. Позже выяснилось, что сообщение о бомбе было частью спецоперации властей.
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