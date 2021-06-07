Власти Беларуси сделали 17 сентября "Днём народного единства"

Власти Беларуси учредили в стране новый праздник - День народного единства. Указ об этом подписал Александр Лукашенко - сообщает официальное агентство БЕЛТА. Праздник будет отмечаться 17 сентября.
В 1939 году в этот день Красная Армия без объявления войны перешла границу Польши, которая вела войну с гитлеровской Германией.
Советские войска взяли под контроль восточные регионы Польши, населённые преимущественно украинцами и белорусами. Впоследствии эти территории были присоединены соответственно к советской Украине и советской Белоруссии.
День 17 сентября "стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа" - заявила пресс-служба Лукашенко, отметив также, что "восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны", а установление Дня народного единства 17 сентября "подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности".
Новый праздник не будет выходным днём.
Польша считает события 1939 года актом агрессии со стороны СССР. При этом у страны нет территориальных претензий к Беларуси и Украине.
Александр Лукашенко, против власти которого в прошлом году граждане Беларуси массово протестовали на улицах, ранее объявил 2021 год "годом народного единства".
- Белорусская служба Радио Свобода констатирует, что после выборов президента Беларуси в августе 2020 года, на которых, по многочисленным свидетельствам, были допущены фальсификации, в стране "началось беспрецедентное насилие и политические репрессии... в ходе протестов со стороны мирных демонстрантов были убитые и искалеченные, до 40 тысяч человек были задержаны и осуждены, сотни остаются за решёткой... При этом ни одного дела из-за гибели демонстрантов и насилия силовиков не заведено".
- Лукашенко и в прошлом году нередко прибегал к риторике о национальном единстве, причём до выборов намекал на то, что главную угрозу независимости страны несёт Россия. После выборов он обвинил в агрессии против Беларуси страны Запада, не признавшие его победу, прежде всего Польшу и Литву.
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