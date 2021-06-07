Власти Беларуси сделали 17 сентября "Днём народного единства"

Власти Беларуси учредили в стране новый праздник - День народного единства. Указ об этом подписал Александр Лукашенко - сообщает официальное агентство БЕЛТА. Праздник будет отмечаться 17 сентября.

В 1939 году в этот день Красная Армия без объявления войны перешла границу Польши, которая вела войну с гитлеровской Германией.

Советские войска взяли под контроль восточные регионы Польши, населённые преимущественно украинцами и белорусами. Впоследствии эти территории были присоединены соответственно к советской Украине и советской Белоруссии.

День 17 сентября "стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа" - заявила пресс-служба Лукашенко, отметив также, что "восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны", а установление Дня народного единства 17 сентября "подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности".

Новый праздник не будет выходным днём.

Польша считает события 1939 года актом агрессии со стороны СССР. При этом у страны нет территориальных претензий к Беларуси и Украине.

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Александр Лукашенко, против власти которого в прошлом году граждане Беларуси массово протестовали на улицах, ранее объявил 2021 год "годом народного единства".