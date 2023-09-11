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Власти Белгородской области сообщили о двух сбитых беспилотниках

Власти Белгородской области сообщили о том, что в ночь на 11 сентября в Яковлевском городском округе были сбиты два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации главы области, пострадавших нет. Беспилотники были сбиты системой ПВО. Фрагменты одного из дронов упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. Об уничтожении беспилотников также отчиталось Минобороны России.

Ранее в Шебекинском городском округе Белгородской области было отменено проведение выборов. Голосование отложили из-за "введения на территории муниципального образования режима повышенной готовности".

  • Власти граничащих с Украиной российских регионов регулярно сообщают об обстрелах и ударах беспилотниками со стороны ВСУ после начала полномасштабного российского военного вторжения в соседнюю страну. Киев данные инциденты не комментирует.

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