Власти Белгородской области сообщили о трёх сбитых ракетах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трёх сбитых над регионом ракетах. По его данным, утром в понедельник в городе Новый Оскол сработали системы противовоздушной обороны. Известно об одном потрадавшем, у него осколочное ранение руки, сообщил Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор также утверждает, что есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи "в нескольких селах Новооскольского округа".