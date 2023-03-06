Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Власти Белгородской области сообщили о трёх сбитых ракетах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трёх сбитых над регионом ракетах. По его данным, утром в понедельник в городе Новый Оскол сработали системы противовоздушной обороны. Известно об одном потрадавшем, у него осколочное ранение руки, сообщил Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор также утверждает, что есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи "в нескольких селах Новооскольского округа".

  • После начала российского военного вторжения в Украину власти приграничных регионов России, в том числе Белгородской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов , есть разрушения и жертвы. Российское руководство приписывает эти обстрелы ВСУ, украинская сторона их не комментирует.
  • Российские войска, размещённые в приграничных регионах, обстреливают территорию Украины, в частности из Белгородской области огонь ведётся по Харькову и Харьковской области.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG