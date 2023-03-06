Власти Белгородской области сообщили о трёх сбитых ракетах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трёх сбитых над регионом ракетах. По его данным, утром в понедельник в городе Новый Оскол сработали системы противовоздушной обороны. Известно об одном потрадавшем, у него осколочное ранение руки, сообщил Гладков в своем телеграм-канале.
Губернатор также утверждает, что есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи "в нескольких селах Новооскольского округа".
- После начала российского военного вторжения в Украину власти приграничных регионов России, в том числе Белгородской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов , есть разрушения и жертвы. Российское руководство приписывает эти обстрелы ВСУ, украинская сторона их не комментирует.
- Российские войска, размещённые в приграничных регионах, обстреливают территорию Украины, в частности из Белгородской области огонь ведётся по Харькову и Харьковской области.
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