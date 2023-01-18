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Welt: Болгария тайно поставляла Украине топливо и боеприпасы

Монумент советской армии в Софии, Болгария, 28 февраля 2022

Болгария тайно поставляла Украине вооружения и топливо в первые месяцы войны. Об этом говорится в расследовании немецкой газеты Welt, опубликованном в среду. По данным журналистов Welt, поставки из Болгарии весной 2022 года могли составлять до 30 процентов всех боеприпасов и до 40 процентов дизельного топлива, поступивших тогда украинской армии.

Журналисты основывают свои выводы на интервью, взятых у министра обороны Украины Дмитрия Кулебы, бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова и Асена Василева, занимавшего в правительстве Петкова пост министра финансов. Публично Петков отвергал возможность прямой военной помощи Украине, однако поставки проводились через компании-посредники в Румынии, Венгрии и Польше. Оплачивали операцию, по утверждению Welt, США и Великобритания. Болгарская армия обладает значительными резервами боеприпасов советского производства, которые нашли себе применение в вооружённых силах Украины, чья боевая техника в начале войны также соответствовала преимущественно советским стандартам.

Таким же образом Болгария поставляла Украине дизельное топливо. Оно производилось на нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе, который тогда принадлежал российской компании "Лукойл", из российской же сырой нефти. По словам Василева, в первую фазу войны Болгария стала главным экспортёром дизеля в Украину.

Дмитрий Кулеба подтвердил, что в первые месяцы войны существовала опасность, что боеприпасы у украинской армии могут закончиться к концу апреля, и он по поручению президента Владимира Зеленского ездил на переговоры в Болгарию, чтобы договориться о поставках.

В июне 2022 года глава болгарской государственной оборонно-экспортной компании Kintex Александр Михайлов заявил, что Болгария поставила Украине боеприпасы на сумму около двух миллиардов евро. Официально поставки осуществлялись странам-посредникам. Дизельное топливо доставлялось по морю и земле в Румынию, откуда переправлялось в Украину.

В декабре 2022 года болгарское правительство официально одобрило прямые поставки вооружений Украине. В ноябре 2022 года София запросила у Еврокомиссии разрешение на экспорт нефтепродуктов в ряд стран, включая Украину. Нефтеперерабатывающий завод в Бургасе с начала этого года полностью перешёл под управление Болгарии.

  • Болгария стала первой страной ЕС, которой пришлось отказаться от российского газа. 27 апреля 2022 года "Газпром" объявил о прекращении экспорта газа в эту страну, поскольку она отказалась переходить на оплату в рублях. Болгарское правительство перешло на закупки сжиженного газа в США. Позднее был построен газопровод в Болгарию из Греции.
  • Летом 2022 года Болгария подвергалась массированным кибератакам, которые её правительство и эксперты приписывают российским хакерам. Целью кибератак была цифровая инфраструктура электросети и почтовых служб, что приводило к затруднениям в выплате пенсий.
  • С марта по июнь 2022 года Болгария выслала из страны 70 российских дипломатов по обвинению в шпионаже и попытках подкупа болгарских официальных лиц.

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