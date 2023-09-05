Пригожина нет, но "Вагнер" в Беларуси. Эфир в 20:30

Каковы перспективы российских наемников в Беларуси после гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина? Можно ли говорить о начале нового витка миграционного кризиса на границах Беларуси? И как на провокации Минска должны реагировать ЕС и НАТО?

Гости Виталия Портникова - Вацлав Радзивинович, польский журналист, публицист, аналитик, в прошлом – шеф-корреспондент "Gazeta Wyborcza" в Москве и Андрей Санников, белорусский оппозиционный политик, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь". Эфир в 20:30.





