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Дороги к свободе

Пригожина нет, но "Вагнер" в Беларуси. Эфир в 20:30

Палаточный лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси, июль 2023 года

Вацлав Радзивинович и Андрей Санников: ультиматум Польши и стран Балтии

Каковы перспективы российских наемников в Беларуси после гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина? Можно ли говорить о начале нового витка миграционного кризиса на границах Беларуси? И как на провокации Минска должны реагировать ЕС и НАТО?

Гости Виталия Портникова - Вацлав Радзивинович, польский журналист, публицист, аналитик, в прошлом – шеф-корреспондент "Gazeta Wyborcza" в Москве и Андрей Санников, белорусский оппозиционный политик, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь". Эфир в 20:30.


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