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Власти Чечни: правозащитники пытались "похитить" Халимат Тарамову

Халимат Тарамова (скриншот из ее видеообращения)

Власти Чечни на третий день после того, как жительницу республики Халимат Тарамову, несмотря на её сопротивление, сотрудники правоохранительных органов увезли из убежища для женщин - жертв домашнего насилия в Махачкале, прокомментировали этот инцидент.

Точку зрения руководства Чечни на произошедшее представил в эфире ЧГТРК "Грозный" министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он обвинил в случившемся правозащитников, которые пытались помочь девушке выехать за пределы Кавказа - сообщает Кавказ.Реалии.

По словам Дудаева, "благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранительных органов на территории Чеченской республики и Дагестана пресечена попытка похищения человека". По его словам, никаких неправомерных действий со стороны полиции или родственников Халимат Тарамовой не было, её дело искусственно раздуто, а у неё самой якобы есть проблемы со здоровьем.

Дудаев также прокомментировал утверждения о том, что Тарамова бежала из Чечни из-за преследований в связи с её сексуальной ориентацией. По словам чиновника, правозащитники пытаются "приписать" Чечне "какие-то меньшинства, которых здесь нет и никогда не было".

О том, где женщина сейчас, представитель властей Чечни не сказал. Правозащитники считают, что жизни Тарамовой в республике грозит опасность.

  • Сотрудники силовых структур Чечни ворвались в убежище в Махачкале вечером 10 июня с целью забрать Халимат Тарамову - дочь приближённого главы республики Рамзана Кадырова Аюба Тарамова, директора грозненского ТРЦ "Гранд парк". Им помогали в этом дагестанские правоохранительные органы. Большинство находившихся в квартире женщин выволокли оттуда силой. Тарамову с подругой доставили в полицию. После этого её увезли в Чечню, и о её судьбе с тех пор ничего не известно.
  • Ранее Халимат Тарамова записала видеообращение, где просила не объявлять ее в розыск. По словам Тарамовой, она покинула родных добровольно, спасаясь от регулярных побоев и угроз. Дагестанская правозащитница и журналистка Светлана Анохина - главный редактор "Даптара", портала о женском пространстве на Кавказе - опасается, что её могут убить.
  • Саму Анохину, которая тоже находилась в квартире в момент задержания Тарамовой, и других задержанных женщин Ленинский районный суд Махачкалы отказался признать виновными в неповиновении сотрудникам полиции. Их отпустили без предъявления обвинений.

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