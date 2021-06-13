Власти Чечни: правозащитники пытались "похитить" Халимат Тарамову

Власти Чечни на третий день после того, как жительницу республики Халимат Тарамову, несмотря на её сопротивление, сотрудники правоохранительных органов увезли из убежища для женщин - жертв домашнего насилия в Махачкале, прокомментировали этот инцидент.

Точку зрения руководства Чечни на произошедшее представил в эфире ЧГТРК "Грозный" министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он обвинил в случившемся правозащитников, которые пытались помочь девушке выехать за пределы Кавказа - сообщает Кавказ.Реалии.

По словам Дудаева, "благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранительных органов на территории Чеченской республики и Дагестана пресечена попытка похищения человека". По его словам, никаких неправомерных действий со стороны полиции или родственников Халимат Тарамовой не было, её дело искусственно раздуто, а у неё самой якобы есть проблемы со здоровьем.

Дудаев также прокомментировал утверждения о том, что Тарамова бежала из Чечни из-за преследований в связи с её сексуальной ориентацией. По словам чиновника, правозащитники пытаются "приписать" Чечне "какие-то меньшинства, которых здесь нет и никогда не было".

О том, где женщина сейчас, представитель властей Чечни не сказал. Правозащитники считают, что жизни Тарамовой в республике грозит опасность.

Сотрудники силовых структур Чечни ворвались в убежище в Махачкале вечером 10 июня с целью забрать Халимат Тарамову - дочь приближённого главы республики Рамзана Кадырова Аюба Тарамова, директора грозненского ТРЦ "Гранд парк". Им помогали в этом дагестанские правоохранительные органы. Большинство находившихся в квартире женщин выволокли оттуда силой. Тарамову с подругой доставили в полицию. После этого её увезли в Чечню, и о её судьбе с тех пор ничего не известно.

Ранее Халимат Тарамова записала видеообращение, где просила не объявлять ее в розыск. По словам Тарамовой, она покинула родных добровольно, спасаясь от регулярных побоев и угроз. Дагестанская правозащитница и журналистка Светлана Анохина - главный редактор "Даптара", портала о женском пространстве на Кавказе - опасается, что её могут убить.

Саму Анохину, которая тоже находилась в квартире в момент задержания Тарамовой, и других задержанных женщин Ленинский районный суд Махачкалы отказался признать виновными в неповиновении сотрудникам полиции. Их отпустили без предъявления обвинений.