Власти Финляндии могут конфисковать стадион у друзей Владимира Путина

Власти Финляндии могут конфисковать у друзей президента России Владимира Путина стадион в Хельсинки, если те не продадут объект после принятия нового пакета санкций. Об этом сообщает агентство STT.

Спортивная арена "Хельсинки" (Helsinki-halli) принадлежит друзьям президента России Владимира Путина бизнесменам Аркадию и Борису Ротенбергам и Геннадию Тимченко.

Ротенберги и Тимченко находятся в санкционных списках Евросоюза. По информации агентства, после принятия 12 пакета санкций бизнесменам предоставят возможность продать замороженные активы. Специально для этой сделки с недвижимости на шесть месяцев снимут блокировку.

Если продажа состоится, полученные деньги будут заморожены. Если бизнесмены откажутся продавать арену, то она может быть изъята финскими властями. Конституция страны позволяет экпроприировать собственность с формулировкой "для общественного блага". В таком случае бизнесмены могут расчитывать на компенсацию от правительства, но и эти средства будут заморожены сразу после выплаты.

Арена "Хельсинки" не использовалась с весны 2022 года, осенью того же года, появилась информация о том, что Ротенберги и Тимченко намерены её продать. В сентябре 2023 года стало известно, что бизнесмены дали разрешение на её продажу.

Геннадий Тимченко и Борис Ротенберг — граждане Финляндии. Ранее сообщалось, что они могли получить гражданство Финляндии в обход существующей процедуры. Заявки не были одобрены контрразведывательной Полицией безопасности.

Тимченко и Ротенберги попали в санкционные списки Евросоюза и США после начала полномасштабного вторжения России в Украину.



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