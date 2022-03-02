Абрамович продаёт "Челси". Деньги пойдут на помощь Украине

Российский олигарх Роман Абрамович выставил на продажу английский футбольный клуб "Челси". Бизнесмен заявил, что деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут в благотворительный фонд, который будут учрежден для помощи пострадавшим на территории Украины.

"Я всегда принимал решения, руководствуясь интересами клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что это отвечает интересам команды", - говорится в заявлении Абрамовича.

По данным СМИ, Абрамович хочет получить от сделки четыре миллиарда фунтов стерлингов, но вряд ли получит за клуб выше двух миллиардов фунтов. Ранее журналисты выяснили, что интерес к покупке проявляет швейцарский миллиардер Хансйорг Висс.

Британская пресса пишет, что Абрамович решился на сделку, опасаясь санкций.

Ранее Абрамович передал управление клубом попечителям благотворительного фонда "Челси".

Агентство Bloomberg также пишут, что из-за возможных санкций хочет продать свою недвижимость в Лондоне.

Роман Абрамович регулярно занимает высокие места в рейтинге богатейших людей планеты. Его называли олигархом, близким к Владимиру Путину, хотя сам он это отрицает и в российской политической жизни не участвует. У Абрамовича есть российский и израильский паспорта. Последний он получил после того, как в 2018 году столкнулся с трудностями при продлении британской визы и переехал из Лондона в Тель-Авив. Недавно Абрамович получил также гражданство Португалии.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов. При нем команда выиграла 21 трофей. Журнал Forbes писал, что клуб должен миллиардеру два миллиарда долларов.

Великобритания в последние дни ввела масштабные ограничения против России в связи с вторжением на территорию Украину, но непосредственно против Абрамовича санкции не вводились.

Новость дополняется