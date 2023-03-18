Власти Горячего Ключа запретили хоронить наёмников ЧВК "Вагнер"

Власти Горячего Ключа в Краснодарском крае запретили хоронить на кладбище в станице Бакинская убитых на войне против Украины наёмников ЧВК "Вагнер", утверждает её основатель Евгений Пригожин. Он пригрозил главе администрации Сергею Белопольскому привезти тела убитых к нему домой. О конфликте пишет Кавказ.Реалии.

17 марта пресс-служба Пригожина опубликовала его аудиосообщение, в котором говорилось, что глава администрации хочет запретить погребения "вагнеровцев" из-за нежелательного внимания журналистов к кладбищу в Бакинской. В субботу Пригожин подтвердил, что власти все-таки наложили запрет на новые захоронения. Несмотря на это, он заявил, что намеченные на 19 марта похороны все равно состоятся и позвал на церемонию журналистов. В сети появилось также видео с угрозами в адрес властей Горячего Ключа, записанное, как утверждается, бойцами ЧВК "Вагнер". Вооружённые люди на видео утверждают, что городские власти "хуже нацистов".

На звонки редакции Кавказ.Реалии в приемной главы Сергея Белопольского и в администрации Бакинского сельского округа не ответили. Белопольский написал в своем телеграме, что "с уважением" относится к бойцам ЧВК, но считает, в крае достаточно других мест для захоронений: "Не могу не прислушаться к мнению общественности, что город-курорт Горячий Ключ неправильно делать местом для массового захоронения бойцов".

Ранее Пригожин подтвердил, что на кладбище в станице Бакинская хоронят в том числе тех наёмников, которые не оставили указание, где именно они хотят быть погребенными. При этом в декабре 2022 года глава ЧВК "Вагнер" заявил, что участок для кладбища в Бакинской был выделен "при поддержке администрации Краснодарского края".

Первые захоронения убитых в Украине наемников ЧВК "Вагнер" журналисты и активисты обнаружили в конце прошлого года. Редакция Кавказ.Реалии изучила могильные таблички и выяснила: подавляющее большинство похороненных были приговорены к длительным срокам за тяжкие преступления, должны были отбывать наказание в колониях строгого режима, но вместо этого отправились на войну против соседней страны.