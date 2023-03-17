В войне России с Украиной с начала года погибла тысяча заключённых

С начала года в войне на территории Украины погибли не менее одной тысячи заключённых, которые должны были отбывать наказание в российских тюрьмах. Об этом сообщают журналисты Русской службы Би-би-си и "Медиазоны", а также команда волонтёров, ведущие подсчёт погибших по открытым источникам.

После анализа некрологов журналисты пришли к выводу, что последние две недели погибли не менее 400 заключённых. Многие были убиты в боях под Бахмутом.

Всего с начала войны погибли более двух тысяч человек, которые должны были отбывать срок в колонии.

Всего к 17 марта по открытым данным удалось подтвердить гибель 17375 человек, воевавших на стороне российской армии. Примерно треть из них – добровольцы, мобилизованные, заключённые и наёмники так называемой ЧВК "Вагнер".

Минобороны России не раскрывает данные о потерях личного состава и не комментирует цифры, которые озвучивают журналисты. Власти Украины также не сообщают о количестве погибших военных.

По оценкам западных разведок, потери российской армии убитыми и ранеными могут достигать 200 тысяч человек – до 60 тысяч из них могли погибнуть.

В ноябре Пентагон заявлял, что потери с обеих сторон, России и Украины, предположительно, составляют по 100 тысяч человек; удвоение оценок Вашингтоном не комментировалось.

В условиях боевых действий оперативно проверить сообщения воюющих сторон затруднительно.

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