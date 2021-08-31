Власти Грузии отказались от европейской финансовой помощи

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил журналистам в ходе брифинга во вторник, что грузинское правительство решило отказатся от предложенного Европейским Союзом в рамках микрофинансовой помощи долгосрочного льготного кредита размером в 75 миллионов евро.

Гарибашвили мотивировал отказ тем, что бюджет Грузии, по мере преодоления экономичесских последствий пандемии коронавируса нового типа, распологает достаточными средствами для финансирования различных программ помощи мелкому и среднему бизнесу. Поэтому в новых заимствованиях нет необходимости.

Грузинская оппозиция убеждена: глава кабинета министров, представляюший правящую партию "Грузинская мечта", по меньшей мере лукавит. По словам одного из лидеров оппозиционной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", депутата Романа Гоцирилзе, ЕС сам в ближайшее время планировал рассмотреть вопрос о лишении Грузии микрофинансовой помощи в связи с невыполнением властями своих обязательств по проведения в стране судебной реформы. Так что правящая партия, по словам Гоциридзе, "решила упредить события".

Обязательство по проведению судебной реформы было частью соглашения между властями и оппозицией, подготовленного и оформленоного 19 апреля при непосредственном участии президента Европейского Совета Шарля Мишеля. Об этом Мишель лично заявил премьеру Гарибашвили в ходе недавней встречи.

ЕС пока не комментировал отказ Грузии от кредита.