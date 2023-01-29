Власти Харькова: ракета попала в жилой дом в центре города

Власти Харькова вечером в воскресенье сообщили об обстреле города со стороны России. Одна из ракет, как утверждается, попала в жилой дом в центре Харькова. Об этом пишет глава областной администрации Олег Синегубов.

Есть пострадавшие, их число уточняется, на месте работают экстренные службы.

По данным украинских властей, речь шла о зенитной ракете С-300, которые и ранее, как утверждается, использовались российскими военными для обстрелов города и области.

Ранее в воскресенье при артиллерийском обстреле Херсона погибли, по данным местных властей, три человека. Под удар попала в том числе больница.