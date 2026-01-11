Власти Ирана признали рост жестокости при подавлении протестов

Главнокомандующий полицией Иран Ахмад Радан подтвердил усиление насилия при разгоне протестов благодаря координации сил безопасности и правоохранительных органов, сообщает Иранская служба Радио Свобода – Радио Фарда.

По словам Радана, "согласно заключениям судебно-медицинской экспертизы, значительная часть убитых погибла от холодного оружия и ножевых ранений". Это указывает на то, что убийства совершены не силами безопасности, а "обученными и управляемыми элементами".

Эти заявления прозвучали на фоне многочисленных сообщений и видеозаписей о прямой стрельбе по протестующим со стороны иранских сил безопасности.

Радио Фарда и телеканал CNN со ссылкой на очевидцев сообщают о переполненных больницах, куда доставляют раненых и погибших от выстрелов из дробовиков и боевых патронов.

Очевидец из восточного Тегерана рассказал, что после ввода подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) город фактически оказался под военным контролем, улицы стали небезопасными для протестующих, а ночами слышна непрерывная стрельба.

Правительственные структуры до сих пор не объявили официальное число погибших и задержанных.

Правозащитная организация HRANA сообщает, что погибли больше 100 человек, большинство из которых, по её данным, были убиты боевыми патронами или дробью с близкого расстояния.

Реальное число погибших может оказаться больше, так как правозащитники фиксируют только подтверждённые потери.

Агентство Tasnim, близкое к КСИР, сообщает о 37 погибших представителях сил безопасности.

По данным сайта Netblocks, интернет в Иране отключён более 60 часов, а уровень подключения по стране составляет около 1% от нормы. Несмотря на это, через спутниковые и альтернативные каналы продолжают появляться видеосвидетельства протестов в Тегеране и других городах.

Независимая миссия ООН призвала Тегеран немедленно восстановить интернет и прекратить репрессии. В докладе организации говорится, что протесты, начавшиеся 28 декабря после обвала национальной валюты, охватили не менее 46 городов.

Высокопоставленный сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал протестующих. "Помощь уже в пути", – написал он в субботу в соцсети X.

Обращаясь к протестующим, он добавил, что сообщения о притеснениях, с которыми сталкиваются иранцы, "дошли до сведения президента Соединённых Штатов и всех свободолюбивых людей".

Грэм подчеркнул, что Иран "никогда не станет великим, пока аятолла и его приспешники находятся у власти".

Ранее президент США Дональд Трамп вновь заявил о готовности США помочь "освободить Иран".