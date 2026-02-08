Власти Италии сообщили о попытках диверсий на железной дороге

На севере Италии 7 февраля были зафиксированы три случая повреждения железнодорожной инфраструктуры, которые повлияли на безопасность движения и привели к нарушению графика движения поездов. Власти не исключают, что речь шла о диверсиях, связанных с проходящими в стране зимними Олимпийскими играми. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления властей и полиции.

В частности, утром в субботу недалеко от города Пезаро неизвестные подожгли распределительный щит. Затем в Болонье было найдено взрывное устройство и были перерезаны электрические кабели. Полиция считает, что эти инциденты были связаны друг с другом, хотя никто не взял на себя ответственность за них.

Министерство транспорта Италии назвало произошедшее "серьёзным актом саботажа". Станция Болонья была закрыта на несколько часов. Движение по расписанию удалось восстановить к вечеру субботу.

Зимние Олимпийские игры проходят с 7 по 22 февраля в Милане и Кортине-дʼАмпеццо. Накануне в Милане произошли столкновения группы демонстрантов с полицией. Всего на улицы вышли около 10 тысяч противников проведения Игр. Речь идёт главным образом о "зелёных" и левых активистах. Около 100 наиболее воинстенно настроенных протестующих вступили в столкновения с полицией, которая использовала водомёты и задержала шестерых человек.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала протестующих "врагами италии и итальянцев", отметив, что они своими действиями стремятся попасть в заголовки ведущих мировых СМИ и тем бросить тень на усилия Италии по проведению Олимпиады. Она также упомянула об инцидентах на железной дороге. Пока власти не заявляли о подозреваемых при расследовании предполагаемых диверсий.



Церемония открытия Олимпийских игр прошла вечером 6 февраля. В Играх примут участие около трёх тысяч спортсменов почти из 100 стран. Всего в соревнованиях в Италии заявлены 13 индивидуальных российских атлетов. Все они из-за продолжающейся войны против Украины выступят в нейтральном статусе – без флага и без гимна. В командных соревнованиях россияне участвовать не смогут.