Власти Израиля заявили, что не ведут переговоров с ХАМАС о заложниках

Израиль в понедельник продолжает военные действия по захвату ещё остающихся в стране боевиков радикальной палестинской организации ХАМАС и по подавлению их вооружённых формирований в секторе Газа. Кроме того, израильская армия сообщила о проникновении группы диверсантов из Ливана. Как минимум двое из них были убиты, передаёт агентство Reuters.

Радикальная организация "Хезболла", действующая на территории Ливана, заявила, что непричастна к проникновению радикалов на территорию Израиля, и что не ведёт никаких операций в отношении этой страны. Тем не менее, пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что разворачивает войска на северной границе страны на случай возможного военного вторжения из Ливана.

В Израиле число погибших после начавшегося утром в субботу вторжения ХАМАС превысило 800 человек. Минздрав сектора Газа сообщил о 560 погибших в регионе.

Ранее СМИ сообщали, что ХАМАС выступил с предложением обменять захваченных в заложники граждан Израиля на 36 палестинских женщин и детей, находящихся в израильских тюрьмах по обвинению в причастности к терроризму. Утверждалось, что Катар выступает посредником в переговорах.

Однако источники в правительстве Израиля заявили, что страна не ведёт никаких переговоров с ХАМАС. Также сообщается, что в переговорах могут участвовать США и другие страны, но не официальный Израиль.

Евросоюз в понедельник заявил, что приостанавливает все платежи Палестинской автономии. Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели подчеркнул, что ЕС являлся крупнейшим донором палестинцев. Будет пересмотрен "весь портфель проектов в области развития" на сумму в 691 миллион евро. "Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа являются поворотным моментом", - отметил Вархели.

Во вторник состоится внеочередная встреча министров иностранных дел стран ЕС, где будут обсуждаться вопросы дальнейшего хода отношений Европы с Палестиной и Израилем.