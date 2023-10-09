В мире проходят акции солидарности с Израилем после нападения на страну 7 октября радикальной исламистской группировки ХАМАС со стороны сектора Газа. Жертвами нападения стали более 700 человек, тысячи ранены, около сотни человек взяты в заложники.

В Берлине в цвет израильского флага подсветили Брандербургские ворота, в Тбилиси – телебашню. Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал агрессию в отношении Израиля неоправданной, жестокой и бесчеловечной.

В Софии изображение израильского флага спроецировали на фасад болгарского парламента.

Жители Ирана, противники радикальных исламистов, высказывают поддержку Израилю в твиттере. МИД Израиля поблагодарил иранцев за поддержку.

Заявление в поддержку Израиля подписали 300 депутатов парламента Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку Израилю. Украинские военнослужащие записали ролик с титрами на иврите в поддержку израильских солдат. На улицах Киева и Харькова на рекламные баннеры вывели изображения израильских флагов.

В Азербайджане люди принесли к посольству Израиля в Баку израильские флаги, цветы, свечи и мягкие игрушки. Люди рассказали, что никаких призывов почтить память погибших израильтян в соцсетях не было. Участники акции пришли к зданию посольства по собственному желанию, сообщает телеграм-канал AZfront.

Руководство израильской дипмиссии поблагодарило азербайджанцев за поддержку.

В Москве и других городах России местные жители выражают солидарность с израильтянами на фоне нападения террористов. Люди несут цветы к посольству Израиля в российской столице.

В Санкт-Петербурге многие тоже хотели принести цветы к консульству Израиля, но им запретила полиция, объяснив, что на это не дает согласия турецкая компания, владеющая комплексом, в котором находится консульство.

В Екатеринбурге люди приносят цветы к синагоге на улице Куйбышева.

В США нападение ХАМАС осудил Мемориальный музей Холокоста. В Майями состоялась массовая молитва за израильских солдат.

Тем временем пропалестинские активисты провели акцию в поддержку ХАМАС в Нью-Йорке. Там же прошла акция и в поддержку Израиля. В Вашингтоне сторонники и противники джихадистов устроили потасовку.

В Канаде акция палестинских сторонников прошла в Монреале. При этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил действия ХАМАС и поддержал израильский народ.

Действия ХАМАС во отношении Израиля подержали жители Багдада. В столице Ирака здание одного из торговых центров подсветили в цвета палестинского флага "в знак поддержки братьев-арабов".

Демонстрации в поддержку Палестинской автономии пролит в Турции, Иране, Иордании, Марокко

Здание национального оперного театра Дамаска окрашено в цвета палестинского флага. В тех же цветах подсветили башню "Азади", главный символ Тегерана в западной части города, и башни в столице Ливии.

В Париже на 9 октября намечен марш солидарности с Израилем. Он начнётся на площади Виктора Гюго и завершится около Эйфелевой башни. Она загорится цветами флага Израиля.

10 октября митинг против терроризма в знак солидарности с Израилем и израильским народом состоится в Лионе, на юге Франции.